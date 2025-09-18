«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У стрілянині в штаті Пенсильванія загинули троє поліцейських

Нападника ліквідували.

У стрілянині в штаті Пенсильванія загинули троє поліцейських
Фото: NPR

Під час розслідування справи, пов'язаної з житловим майном, в американському штаті Пенсильванія сталася перестрілка, внаслідок якої смертельних поранень зазнали троє поліцейських.

Як пише BBC, ще двоє правоохоронців перебувають у критичному стані. Нападника було застрелено.

За інформацією від поліції, інцидент трапився у сільській місцевості і не становив загрози для цивільних. 

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зустрівся з родинами загиблих. Він також видав розпорядження приспустити прапори на знак жалоби за поліціянтами, які віддали життя на службі.  
