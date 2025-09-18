У стрілянині в штаті Пенсильванія загинули троє поліцейських

Під час розслідування справи, пов'язаної з житловим майном, в американському штаті Пенсильванія сталася перестрілка, внаслідок якої смертельних поранень зазнали троє поліцейських.

Як пише BBC, ще двоє правоохоронців перебувають у критичному стані. Нападника було застрелено.

За інформацією від поліції, інцидент трапився у сільській місцевості і не становив загрози для цивільних.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зустрівся з родинами загиблих. Він також видав розпорядження приспустити прапори на знак жалоби за поліціянтами, які віддали життя на службі.