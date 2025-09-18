Держдепартамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем Javelin

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаСвіт

Держдепартамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем Javelin

Орієнтовна загальна вартість пакету становить 780 млн доларів.

Держдепартамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем Javelin
Ілюстративне фото
Фото: wikimedia.org

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду Польщі ракетних систем Javelin та пов'язаних з ними елементів логістики та програмної підтримки. 

Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.

Зазначається, що уряд Польщі запросив на придбання 2 506 ракет FGM-148F Javelin та двохсот п'ятдесяти трьох 253 легких командно-пускових установок Javelin. 

До пакету будуть включені: 

  • ракетні симулятори; 
  • блоки охолодження акумуляторів; 
  • набори інструментів; 
  • запасні частини; 
  • навчання; 
  • технічна допомога уряду США та підрядників; 
  • транспортування;
  • інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. 

Орієнтовна загальна вартість пакету становить 780 млн доларів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies