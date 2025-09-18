Держдепартамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем Javelin

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду Польщі ракетних систем Javelin та пов'язаних з ними елементів логістики та програмної підтримки.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.
Зазначається, що уряд Польщі запросив на придбання 2 506 ракет FGM-148F Javelin та двохсот п'ятдесяти трьох 253 легких командно-пускових установок Javelin.
До пакету будуть включені:
- ракетні симулятори;
- блоки охолодження акумуляторів;
- набори інструментів;
- запасні частини;
- навчання;
- технічна допомога уряду США та підрядників;
- транспортування;
- інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.
Орієнтовна загальна вартість пакету становить 780 млн доларів.