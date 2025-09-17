«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шестеро мешканців Харківщини постраждали унаслідок ворожих атак

Росіяни атакували Харків і 11 населених пунктів області.

Шестеро мешканців Харківщини постраждали унаслідок ворожих атак
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років, а в Куп'янську – 63-річний і 82-річний чоловіки.

Ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 3 будівлі, 3 автомобілі;
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 3 складські приміщення (м. Куп'янськ, сел. Великий Бурлук, с. Приколотне), будівлю і господарчу споруду (сел. Шевченкове); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, 3 одиниці сільськогосподарської техніки, енергомережі (м. Балаклія), приватний будинок, автомобіль (сел. Борова);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Леміщене), 4 приватні будинки, амбулаторію, господарчу споруду (с. Тимофіївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 123 людини. Залишилося 59 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2994 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.
