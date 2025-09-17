Шестеро мешканців Харківщини постраждали унаслідок ворожих атак

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у Харкові постраждали 89-річний чоловік та жінки 51, 52, 54 років, а в Куп'янську – 63-річний і 82-річний чоловіки.

Ворог атакував БпЛА Слобідський район Харкова.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

4 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 3 будівлі, 3 автомобілі;

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки);

у Куп'янському районі пошкоджено 3 складські приміщення (м. Куп'янськ, сел. Великий Бурлук, с. Приколотне), будівлю і господарчу споруду (сел. Шевченкове);

у Ізюмському районі пошкоджено складське приміщення, 3 одиниці сільськогосподарської техніки, енергомережі (м. Балаклія), приватний будинок, автомобіль (сел. Борова);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Леміщене), 4 приватні будинки, амбулаторію, господарчу споруду (с. Тимофіївка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 123 людини. Залишилося 59 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2994 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.