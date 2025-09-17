РФ планувала чотири наступи, два з яких провалилися, — Зеленський

Цього року Росія планувала масштабні наступальні операції на чотирьох напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому. Два з них РФ вже провалила.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава дердави наголошує, що Сумська операція вже завершилася провалом для ворога. Росіяни зазнали значних втрат, насамперед у живій силі, та були змушені перекинути частину підрозділів на інші ділянки фронту.

"Росія понесла великі втрати, передусім особового складу, і перекинула сили на інші напрямки. ЗСУ завдали їм там ще більших втрат. Я думаю, що ми можемо назвати який саме напрямок упродовж двох найближчих діб", — наголосив президент.

У підсумку в Росії залишилося лише дві активні наступальні операції. Проте, через величезні втрати ворог уже не має достатньо сил для масштабних дій на жодному з ключових напрямків. "Думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил для масштабних операцій".