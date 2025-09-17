Україна повернула додому 1625 дітей із Росії та окупованих територій

Україна спільно з громадськими організаціями та за допомогою країн-медіаторів повернула додому 1625 дітей із Росії та тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова, передає «Укрінформ».

«Ми повернули як держава на сьогодні 1625 дітей — разом з громадськими організаціями, партнерами, через країни-медіатори. І всі ці діти, навіть якщо вони були, наприклад, позбавлені батьківського піклування, але повернулися на територію підконтрольну Україні, вони всі влаштовані в родини. Тобто вони мають сім’ю — чи це біологічне оточення, чи це сімейна форма виховання», — розповіла Тулякова.

Вона наголосила, що найбільші виклики виникають після повернення дітей у громади, адже потрібно створити для них умови у новому середовищі та забезпечити підтримку від усіх органів і служб, у тому числі соціальних.