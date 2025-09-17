Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Усіх дітей уже влаштували у сім’ї.

Україна повернула додому 1625 дітей із Росії та окупованих територій
діти
Фото: Андрій Єрмак

Україна спільно з громадськими організаціями та за допомогою країн-медіаторів повернула додому 1625 дітей із Росії та тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова, передає «Укрінформ».

«Ми повернули як держава на сьогодні 1625 дітей — разом з громадськими організаціями, партнерами, через країни-медіатори. І всі ці діти, навіть якщо вони були, наприклад, позбавлені батьківського піклування, але повернулися на територію підконтрольну Україні, вони всі влаштовані в родини. Тобто вони мають сім’ю — чи це біологічне оточення, чи це сімейна форма виховання», — розповіла Тулякова.

Вона наголосила, що найбільші виклики виникають після повернення дітей у громади, адже потрібно створити для них умови у новому середовищі та забезпечити підтримку від усіх органів і служб, у тому числі соціальних.

  • Тим часом у зоні примусової евакуації сімей з дітьми у, наприклад, Донецькій області залишаються 1264 родини із 1603 дітьми.
