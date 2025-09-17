На Прикарпатті дев’ятьом посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев зі збитками на 721 млн грн, повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних:

Двоє колишніх керівників, начальник відділу та інженер «Кутського ЛГ» ДСГП «Ліси України». У 2022 році вони допустили вирубку в межах природно-заповідного фонду без необхідних дозволів і лімітів.

Під час огляду 195 гектарів території Національного природного парку «Гуцульщина» встановлено 13 194 незаконно зрубаних дерев, що здійснювалось на підставі 59 лісорубних квитків. Завдано збитків понад 700 млн грн.

Їм інкриміновано перевищення влади та незаконну порубку (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 246 КК України). Слідчі дії тривають.

Майстру лісу Тисівського лісництва КП «Долинський спецагролісгосп» повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 КК України. За даними слідства, через його службову недбалість було зрізано 18 сироростучих дерев, чим завдано збитків на суму 241 тис. грн.

Керівники Богородчанського та Коломийського спецагролісгоспів укладали прямі договори купівлі-продажу лісопродукції за заниженими цінами. У результаті держава зазнала збитків на 333 тис. грн та 1,8 млн грн відповідно. Їхні дії кваліфіковано як зловживання владою (ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України).

Майстру лісу Кобаківського лісництва «Косівського РП (Райагроліс)» інкриміновано ч. 2 ст. 367 КК України. Слідство встановило, що його службова недбалість спричинила незаконну вирубку понад сотні дерев на території Нацпарку «Гуцульщина», завдавши понад 15,4 млн грн шкоди.

Головному лісничому ДП «Делятинське ЛГ» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Він незаконно видав лісорубні квитки на проведення рубок рідколісся, що законодавством не передбачено. Сума збитків перевищує 3,3 млн грн.

Крім того, Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора спільно з обласними прокуратурами та правоохоронними органами за минулий тиждень викрила ще низку порушень у сфері лісокористування. Підозри отримали 11 осіб, а до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 3 осіб. Загальна сума збитків від цих правопорушень становить щонайменше 32,8 млн грн. Серед задокументованих фактів: