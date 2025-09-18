Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

У ЦСО "А" розкрили деталі зухвалої операції з ураження арсеналу в Тверській області: мінус 160 000 тонн боєприпасів за 1 атаку

Рік тому захисники провели атаку, що завдала ворогу збитків на мільярди. 

У ЦСО "А" розкрили деталі зухвалої операції з ураження арсеналу в Тверській області: мінус 160 000 тонн боєприпасів за 1 атаку
Дрони летять атакувати Тверську область
Фото: скриншот

ЦСО "А" СБУ розкрив деталі про одну з найзухваліших операцій війни – високоточні удари по 107 арсеналу зброї в Торопці Тверської області. Деталі оприлюднили з нагоди річниці атаки. 

В центрі повідомили, що змогли проаналізувати, спланувати і провести удари завдяки координації та управлінню СБУ. Атаку провели далекобійними дронами.

"Розумне використання далекобійних дронів = близько $5 мільярдів збитків, завданих ворогу", – прокоментували в ЦСО.

Підтверджені збитки від цієї однієї операції:

  • ≈ 10% всіх КАБів в Росії
  • ≈ 50% всіх 120-мм мін в РФ;
  • загалом ≈ 160 тисяч тонн боєприпасів.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies