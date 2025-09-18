ЦСО "А" СБУ розкрив деталі про одну з найзухваліших операцій війни – високоточні удари по 107 арсеналу зброї в Торопці Тверської області. Деталі оприлюднили з нагоди річниці атаки.
В центрі повідомили, що змогли проаналізувати, спланувати і провести удари завдяки координації та управлінню СБУ. Атаку провели далекобійними дронами.
"Розумне використання далекобійних дронів = близько $5 мільярдів збитків, завданих ворогу", – прокоментували в ЦСО.
Підтверджені збитки від цієї однієї операції:
- ≈ 10% всіх КАБів в Росії
- ≈ 50% всіх 120-мм мін в РФ;
- загалом ≈ 160 тисяч тонн боєприпасів.