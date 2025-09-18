Рік тому захисники провели атаку, що завдала ворогу збитків на мільярди.

ЦСО "А" СБУ розкрив деталі про одну з найзухваліших операцій війни – високоточні удари по 107 арсеналу зброї в Торопці Тверської області. Деталі оприлюднили з нагоди річниці атаки.

В центрі повідомили, що змогли проаналізувати, спланувати і провести удари завдяки координації та управлінню СБУ. Атаку провели далекобійними дронами.

"Розумне використання далекобійних дронів = близько $5 мільярдів збитків, завданих ворогу", – прокоментували в ЦСО.

Підтверджені збитки від цієї однієї операції: