Рада схвалила створення двох спеціалізованих адмінсудів

Сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону № 13302 про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС).

Як стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради, закон підтримали 239 народних обранців.

Згідно з документом, ці два суди мають розташовуватися в Києві. Їхня територіальна юрисдикція поширюватиметься на всю територію України.

Створення цих судів, як раніше зазначали нардепи, було одним з прострочених “маяків” МВФ.

Також закон передбачає проведення конкурсів на посади суддів і формування Експертної ради.

Конкурс на посади суддів: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років).

Формування Експертної ради: до складу входять 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.