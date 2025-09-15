Росіяни атакували дроном Верхні сади на Херсонщині, є поранені

Російські окупанти атакували дроном Верхні сади Херсонської області. Поранень зазнала мирна мешканка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА постраждала 56-річна жінка. Вона дістала травму ока та опік обличчя.

Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні.

Також поранень зазнав 53-річний чоловік. Його з мінно-вибуховою травмою, опіками обличчя та поверхневими ураженнями шиї, дообстежують медики.