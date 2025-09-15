Російський дрон атакував цивільне авто на Херсонщині, загинув цивільний

У Білозерці Херсонської області російські окупанти атакували дроном цивільний автомобіль . Унаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
За даними слідства, близько 15:40 року російські військові скинули вибухівку на цивільний автомобіль у селищі Білозерка. Унаслідок цього загинув чоловік, який перебував всередині автівки.
- Російські військові вдарили з артилерії на селу Микільське Херсонської області, унаслідок чого загинув 73-річний чоловік.