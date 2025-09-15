Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Російські окупанти атакували дроном рятувальників на Запоріжжі

Пошкоджено автівку.

Російські окупанти атакували дроном рятувальників на Запоріжжі
Фото: ДСНС України

Російська армія вдарила дроном по рятувальниках у Запорізькому районі, повідомляє ДСНС України.

Як відомо, пожежний автомобіль прямував на виклик для ліквідації займання. Унаслідок атаки російського дрона, пошкоджена автівка.

"На щастя, особовий склад не постраждав. Наші хлопці рятують, а їх намагаються вбити...", — ідеться у повідомленні.
