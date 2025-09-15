Російські окупанти атакували дроном рятувальників на Запоріжжі

Російська армія вдарила дроном по рятувальниках у Запорізькому районі, повідомляє ДСНС України.

Як відомо, пожежний автомобіль прямував на виклик для ліквідації займання. Унаслідок атаки російського дрона, пошкоджена автівка.

"На щастя, особовий склад не постраждав. Наші хлопці рятують, а їх намагаються вбити...", — ідеться у повідомленні.