Російські окупанти атакували дроном рятувальників на Запоріжжі

Російська армія вдарила дроном по рятувальниках у Запорізькому районі, повідомляє ДСНС України.
Як відомо, пожежний автомобіль прямував на виклик для ліквідації займання. Унаслідок атаки російського дрона, пошкоджена автівка.
"На щастя, особовий склад не постраждав. Наші хлопці рятують, а їх намагаються вбити...", — ідеться у повідомленні.
- Російська армія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігівської області. Пожежа була спричинена ударом дрона.