Росіяни вивезли чергову групу українських дітей з ТОТ на мілітарну програму "Зарніца"

Російські окупанти відправили чергову групу дітей з ТОТ України на мілітарну програму "Зарніца", де їх навчатимуть вогневій підготовці та орієнтуванню.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Росіяни продовжують мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Цього разу окупанти вивезли чергову групу школярів з ТОТ України до табору "Зарніца" у Волгограді.

Там до 23 вересня дітей навчатимуть вогневій підготовці та орієнтуванню. Відбір організовує кремлівський "рух перших" за підтримки місцевих колаборантів.