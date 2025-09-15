Через російський обстріл Запорізького району постраждав цивільний

Російський дрон атакував приватний будинок у Богданівці Запорізького району. Унаслідок обстрілу постраждав 71-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"російський дрон ударив по приватному будинку у Богданівці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди, розташовані поруч. Виникла пожежа. Загоряння вже локалізували рятувальники", — ідеться у повідомленні.

Поранений чоловік отримав усю необхідну допомогу.