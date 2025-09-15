Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Через російський обстріл Запорізького району постраждав цивільний

Ворожий дрон атакував приватний будинок у Богданівці.

Через російський обстріл Запорізького району постраждав цивільний
Фото: Запорізька ОВА

Російський дрон атакував приватний будинок у Богданівці Запорізького району. Унаслідок обстрілу постраждав 71-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"російський дрон ударив по приватному будинку  у Богданівці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди, розташовані поруч. Виникла пожежа. Загоряння вже локалізували рятувальники", — ідеться у повідомленні. 

Поранений чоловік отримав усю необхідну допомогу.
