У Запорізькій області через дронову атаку Росії загинув цивільний

Чоловікові було 66 років.

Сьогодні, 15 вересня, у Оріхівській громаді Запорізької області унаслідок дронової атаки ворога загинув цивільний.



Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.



"66-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду. російский fpv-дрон ударив по Новопавлівці", – повідомив Федоров.

Чоловік загинув на місці.