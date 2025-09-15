У Запорізькій області через дронову атаку Росії загинув цивільний

Сьогодні, 15 вересня, у Оріхівській громаді Запорізької області унаслідок дронової атаки ворога загинув цивільний.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.
"66-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду. російский fpv-дрон ударив по Новопавлівці", – повідомив Федоров.
Чоловік загинув на місці.
- Минулої доби унаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.