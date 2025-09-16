На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 9 цивільних отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 9 цивільних отримали поранення:

У Тростянецькій громаді внаслідок ворожої атаки поранені 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Пізніше по медичну допомогу звернулися ще двоє людей – 16-річний хлопець та 30-річна жінка. 12-річному хлопцю допомога надана на місці.

У Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном по авто постраждали 69-річний чоловік та 75-річна жінка.

У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку.

Протягом доби, з ранку 15 вересня до ранку 16 вересня 2025 року, російські війська здійснили 97 обстрілів по 51 населеному пункту у 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Краснопільська

Миропільська

Ворожбянська

Білопільська

Хотінська

Юнаківська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Шалигинська

Есманьська

Свеська

Глухівська

Великописарівська

Новослобідська

Путивльська

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

понад 10 ударів КАБів;

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль;

у Миропільській громаді пошкоджено екскаватор;

у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові будівлі та майно об'єкта цивільної інфраструктури;

у Дружбівській громаді є пошкодження у приватному секторі;

у Середино-Будській громаді знищено приватний будинок;

у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та автомобілі.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 59 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 32 хвилини.