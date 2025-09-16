На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 9 цивільних отримали поранення

На Сумщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 9 цивільних отримали поранення:
- У Тростянецькій громаді внаслідок ворожої атаки поранені 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Пізніше по медичну допомогу звернулися ще двоє людей – 16-річний хлопець та 30-річна жінка. 12-річному хлопцю допомога надана на місці.
- У Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном по авто постраждали 69-річний чоловік та 75-річна жінка.
- У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку.
Протягом доби, з ранку 15 вересня до ранку 16 вересня 2025 року, російські війська здійснили 97 обстрілів по 51 населеному пункту у 17 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Краснопільська
- Миропільська
- Ворожбянська
- Білопільська
- Хотінська
- Юнаківська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Шалигинська
- Есманьська
- Свеська
- Глухівська
- Великописарівська
- Новослобідська
- Путивльська
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- понад 10 ударів КАБів;
- понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль;
- у Миропільській громаді пошкоджено екскаватор;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові будівлі та майно об'єкта цивільної інфраструктури;
- у Дружбівській громаді є пошкодження у приватному секторі;
- у Середино-Будській громаді знищено приватний будинок;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та автомобілі.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 59 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 32 хвилини.