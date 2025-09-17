МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Війна

Президентка Єврокомісії після розмови з Трампом анонсувала новий санкційний пакет

Він буде спрямований проти криптовалютних потоків, банків та сфери енергетики агресора.

Президентка Єврокомісії після розмови з Трампом анонсувала новий санкційний пакет
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X розповіла про проведену телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами політикині, темою спілкування було "зміцнення спільних зусиль щодо збільшення економічного тиску на Росію додатковими засобами".

Фон дер Ляєн анонсувала, що Єврокомісія невдовзі презентує 19-ий пакет санкцій, що буде зосереджений на обмеженні російських криптовалютних потоків, банків та сфери енергетики.

Також у Брюсселі пропонуватимуть прискорити відмову Європи від імпорту російських енергоносіїв, доходи від яких "фінансують кровопролиття в Україні".
Теми: , , , ,
