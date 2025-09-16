В ЄС заперечили відкладання 19-го пакету санкцій проти Росії (оновлено)

За даними Politico, пакет нібито відклали через тиск Трампа, який вимагає, щоб країни НАТО та ЄС перестали купувати російську нафту.

Politico із посиланням на дипломата ЄС повідомляє, що наступний 19-й пакет санкцій проти Росії не буде представлений у середу, 17 вересня. Видання зазначає, що оголошення нового пакета санкцій зняли з порядку денного, оскільки президент США Дональд Трамп тисне на країни НАТО та ЄС, щоб вони перестали купувати російську нафту. Її купують Словаччина та Угорщина.

Відомо, що цю інформацію країни ЄС отримали в понеділок, без жодних подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції.

Водночас речниця Єврокомісії заявила, що пакет не відклали, оскільки для нього не було дедлайну. Робота над ним триває.

Зазначимо, що в 19-му пакеті санкцій ЄС планує ввести обмеження щодо російських банків та енергетичних компаній, а також обмежити в’їзд для росіян до Євросоюзу.