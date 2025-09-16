Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Кіпру, Латвії і Пакистану

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру, Латвії та Пакистану.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Серед нових дипломатів: посол Кіпру Міхаліс Фірілас, посол Латвії Андрейс Пілдеговічс і посол Пакистану Канвар Аднан Ахмед Хан.

Зеленський привітав їх із початком роботи в Україні та провів окремі бесіди з кожним.

Під час зустрічі з послом Кіпру глава держви подякував за підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а також за фінансову та гуманітарну допомогу. Сторони обговорили санкційний тиск на Росію, продовольчу безпеку, безпекову ситуацію в регіоні та питання майбутнього членства України в ЄС.

У розмові з послом Латвії президент відзначив оборонну підтримку з боку Риги. Обговорювали розвиток ініціативи PURL для закупівлі зброї у США, подальший тиск на РФ, гуманітарні проєкти та відновлення інфраструктури. Посол запевнив, що Латвія просуватиме інтереси України в ООН під час свого членства у Раді Безпеки наступного року.

Спілкуючись із послом Пакистану, Зеленський висловив співчуття через наслідки повеней у цій країні та запропонував допомогу. Також ішлося про розвиток співпраці в оборонній, військово-технічній, торговельній та продовольчій сферах.