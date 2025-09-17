Верховна Рада ухвалила законопроєкт про військового обмудсмана

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про військового омбудсмана. За – 283 депутати, оголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Також депутати підтримали невідкладне підписання цього законопроєкту.

Закон про військового омбудсмена лежав у Раді з травня цього року, а про необхідність створення такої інституції говорили ще з 2023-го. Тепер документ мають підписати спікер ВР і президент.

Після цього президент повинен підписати указ про створення інституції військового омбудсмена, призначити його і заступників. На це відведено 30 днів.

Військовий омбудсман

З закликом ухвалити законопроєкт для захисту прав військових нещодавно мітингували в Києві.

Військовий омбудсман, відповідно до закону, є посадовцем, через якого президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військових. Омбудсмен призначатиметься на термін у п'ять років президентом. Одна і та сама людина не зможе претендувати на посаду більш ніж два строки поспіль.

Військовим омбудсманом повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію". При цьому омбудсменом не може бути людина зі статусом військовослужбовця.

Що робитиме військовий омбудсмен?

Цей посадовець реагуватиме на скарги військовослужбовців про порушення їхніх прав, зокрема – командуванням.

Як пояснили в ВР, він здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження зборів.

Однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин та умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації та усунення.

Розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав. Він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

Про те, що змінить військовий обмудсмен, читайте в матеріалі "На захисті військових. Коли запрацює інститут Військового омбудсмана?" а також – в матеріалі "Як законопроєкт про військового омбудсмана може розв'язати проблему СЗЧ і що пропонують у Раді".