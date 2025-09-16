Дональд Трамп: я люблю Україну, я люблю український народ

Президент США Дональд Трамп повідомив кореспондентці Суспільного, що “любить Україну” у відповідь на питання про те, коли Україна отримає анонсовані президентом США системи ППО Patriot.

"Я просто хочу вам сказати: я люблю Україну, я люблю український народ. Але у вашої країни серйозні проблеми. Цього ніколи не повинно було статися, ця війна ніколи не повинна була статися. У вашої країни дуже серйозні проблеми, але я зупиню це. Я зупинив 7 війн за останні 8 місяців. Я думав, що це буде найпростіше, бо я знаю Путіна. Але виявилося, що ні", - сказав Дональд Трамп.

Він пояснив, що причиною цього є “надзвичайна ненависть” між Зеленським і Путіним, і пообіцяв “зупинити це”.

Також Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться піти на угоду", але не пояснив, на яку саме.