Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаПолітика

Дональд Трамп: я люблю Україну, я люблю український народ

Президент США вважає, що у України “серйозні проблеми”.

Дональд Трамп: я люблю Україну, я люблю український народ
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив кореспондентці Суспільного, що “любить Україну” у відповідь на питання про те, коли Україна отримає анонсовані президентом США системи ППО Patriot.

"Я просто хочу вам сказати: я люблю Україну, я люблю український народ. Але у вашої країни серйозні проблеми. Цього ніколи не повинно було статися, ця війна ніколи не повинна була статися. У вашої країни дуже серйозні проблеми, але я зупиню це. Я зупинив 7 війн за останні 8 місяців. Я думав, що це буде найпростіше, бо я знаю Путіна. Але виявилося, що ні", - сказав Дональд Трамп.

Він пояснив, що причиною цього є “надзвичайна ненависть” між Зеленським і Путіним, і пообіцяв “зупинити це”.

Також Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "доведеться піти на угоду", але не пояснив, на яку саме.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies