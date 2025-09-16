«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Україна та Чехія домовилися посилити співпрацю

Зокрема домовилися пришвидшити підписання міжурядової угоди, яка допоможе реалізації проєктів відбудови України.

Україна та Чехія домовилися пришвидшити підписання міжурядової угоди (G2G), яка допоможе реалізації проєктів відбудови України. 

Як повідомили у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, про це йшлося під час зустрічі очільника відомства Олексія Соболева з чеською делегацією на чолі з уповноваженим уряду Чехії з питань відновлення України Томашем Копечним та заступником міністра фінансів Чехії Мареком Морою.

На зустрічі також йшлося про розширення співпраці у сферах промисловості, інвестицій, енергетики, управління водними ресурсами та відходами.

Соболев подякував Чехії за підтримку, зокрема, за допомогу в гуманітарному розмінуванні, участь в ініціативі "Зерно з України", а також за те, що 220 чеських компаній продовжують працювати в нашій державі. 

"Наша мета — поглибити цю співпрацю через підписання міжурядової угоди та програму підтримки постраждалих підпрємств "Промисловий Рамштайн", – сказав міністр. 

Угода G2G між Україною та Чехією є важливим кроком до поглиблення двосторонньої співпраці, що сприятиме реалізації проєктів з відбудови. Чехія отримала 188 млн євро кредитних гарантій з коштів Європейського Інвестиційного Фонду (UIF) на реалізацію проєктів відбудови в приватному та публічному секторах, і планує розпочати їх реалізацію в 2026 році. 

Для посилення фінансування та страхування є пропозиція збільшити максимальний ліміт покриття ризиків від Чеського експортного гарантійного та страхового агентства (EGAP) з поточних 5 млн євро. Це дозволить реалізувати масштабні проєкти у ключових секторах.

У міністерстві зазначили, що окремий фокус – на співпраці між країнами в рамках ініціативи "Промисловий Рамштайн". Україна передасть Чехії перелік необхідного промислового обладнання, якого потребують підприємства, постраждалі внаслідок воєнних дій. Сторони також домовилися розробити спеціальну програму з EGAP, яка передбачатиме надання грантів чеським компаніям для постачання промислового обладнання та виробничих компонентів в Україну. Ініціатива узгоджується з новою промисловою стратегією України, орієнтованою на відновлення та розвиток вітчизняного виробництва.

Також Чехія готова надати фінансову та експертну підтримку у сфері управління водними ресурсами та відходами. Зокрема, для розробки планів управління річковими басейнами, модернізації лабораторій моніторингу води та оцінки забруднення ґрунтів. Обговорили співпрацю з 20 водоканалами по всій Україні. 

Чеська сторона зацікавилася спільними проєктами у сфері енергетики з використанням механізму державно-приватного партнерства (PPP) та концесій на видобуток сирої нафти й газу в Полтавській та Львівській областях.

Для того, щоб координувати проєкти технічної допомоги та налагодити тісну взаємодію з українськими партнерами, домовились відкрити офіс Чеського агентства розвитку (CDA) у Києві в IV кварталі 2025 року. 

Представники Чехії також підтвердили участь у ключових міжнародних подіях:

  • Конференція ООН з гуманітарного розмінування у Токіо (22–23 жовтня 2025 року);
  • ReBuild Ukraine 2025 у Варшаві (13–14 листопада 2025 року).
  • На березень-квітень 2026 року заплановано проведення інвестиційних семінарів, присвячених залученню венчурного капіталу, зокрема в гірничодобувну галузь.
﻿
