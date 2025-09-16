Україна та Чехія домовилися посилити співпрацю

Україна та Чехія домовилися пришвидшити підписання міжурядової угоди (G2G), яка допоможе реалізації проєктів відбудови України.

Як повідомили у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, про це йшлося під час зустрічі очільника відомства Олексія Соболева з чеською делегацією на чолі з уповноваженим уряду Чехії з питань відновлення України Томашем Копечним та заступником міністра фінансів Чехії Мареком Морою.

На зустрічі також йшлося про розширення співпраці у сферах промисловості, інвестицій, енергетики, управління водними ресурсами та відходами.

Соболев подякував Чехії за підтримку, зокрема, за допомогу в гуманітарному розмінуванні, участь в ініціативі "Зерно з України", а також за те, що 220 чеських компаній продовжують працювати в нашій державі.

"Наша мета — поглибити цю співпрацю через підписання міжурядової угоди та програму підтримки постраждалих підпрємств "Промисловий Рамштайн", – сказав міністр.

Угода G2G між Україною та Чехією є важливим кроком до поглиблення двосторонньої співпраці, що сприятиме реалізації проєктів з відбудови. Чехія отримала 188 млн євро кредитних гарантій з коштів Європейського Інвестиційного Фонду (UIF) на реалізацію проєктів відбудови в приватному та публічному секторах, і планує розпочати їх реалізацію в 2026 році.

Для посилення фінансування та страхування є пропозиція збільшити максимальний ліміт покриття ризиків від Чеського експортного гарантійного та страхового агентства (EGAP) з поточних 5 млн євро. Це дозволить реалізувати масштабні проєкти у ключових секторах.

У міністерстві зазначили, що окремий фокус – на співпраці між країнами в рамках ініціативи "Промисловий Рамштайн". Україна передасть Чехії перелік необхідного промислового обладнання, якого потребують підприємства, постраждалі внаслідок воєнних дій. Сторони також домовилися розробити спеціальну програму з EGAP, яка передбачатиме надання грантів чеським компаніям для постачання промислового обладнання та виробничих компонентів в Україну. Ініціатива узгоджується з новою промисловою стратегією України, орієнтованою на відновлення та розвиток вітчизняного виробництва.

Також Чехія готова надати фінансову та експертну підтримку у сфері управління водними ресурсами та відходами. Зокрема, для розробки планів управління річковими басейнами, модернізації лабораторій моніторингу води та оцінки забруднення ґрунтів. Обговорили співпрацю з 20 водоканалами по всій Україні.

Чеська сторона зацікавилася спільними проєктами у сфері енергетики з використанням механізму державно-приватного партнерства (PPP) та концесій на видобуток сирої нафти й газу в Полтавській та Львівській областях.

Для того, щоб координувати проєкти технічної допомоги та налагодити тісну взаємодію з українськими партнерами, домовились відкрити офіс Чеського агентства розвитку (CDA) у Києві в IV кварталі 2025 року.

Представники Чехії також підтвердили участь у ключових міжнародних подіях: