Румунський євродепутат Піперя подав до суду на фон дер Ляєн за наклеп

Її звинувачують у тому, що вона натякнула на підпорядкованість Піпері Росії.

Румунський депутат Європарламенту Георге Піперя, який ініціював вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, подав на неї позов за наклеп, стверджуючи, що вона натякнула на його підпорядкованість Росії. Він заявив, що президентка вирішила "особисто атакувати" його у своїх виступах під час дебатів щодо недовіри.

Як пише Politico, Піперя вимагає офіційного публічного вибачення за її слова, серед яких були твердження, що підписанти ініціативи – це "друзі Путіна", "екстремісти" та поширювачі "теорій змови". За словами депутата, "значна кількість" цих підписантів приєдналася до позову.

Позов подали до Суду ЄС, який ще має вирішити, чи є він прийнятним. Зазвичай справи про наклеп розглядають національні суди, адже Суд ЄС займається виключно питаннями права ЄС. Однак Піперя спирається на статтю установчого договору ЄС, яка зобов’язує Союз "відшкодовувати будь-яку шкоду, заподіяну його інституціями або службовцями під час виконання їхніх обов’язків".

Під час липневих дебатів у Страсбурзі фон дер Ляєн заявила, що аргументи Піпері були взяті "зі старої методички екстремістів".

"Ми бачимо тривожну загрозу з боку екстремістських партій, які прагнуть поляризувати суспільства за допомогою дезінформації", – сказала тоді президентка Комісії, додавши, що існують вагомі докази підтримки таких сил "ворогами та їхніми ляльководами в Росії чи в інших місцях".

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер назвав підписантів ініціативи "маріонетками Путіна", а лідерка групи Соціалістів і демократів Іратче Гарсія також віднесла Піперю та його прихильників до союзників Кремля.

Сам Піперя подав вотум недовіри після того, як зібрав достатньо підписів проти фон дер Ляєн через її переписку 2021 року з головою фармацевтичного гіганта Pfizer Альбертом Бурлою.

На дебатах він звинуватив "недемократичну" Комісію у тому, що вона зробила процес ухвалення рішень в ЄС "непрозорим і довільним", чим викликала "страх перед зловживаннями та корупцією".