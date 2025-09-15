Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

У ЄС розглядають можливість повністю обмежити в’їзд для росіян, - ЗМІ

Влітку рекордна кількість російських туристів – понад пів мільйона – прибула до Європи на канікули. 

У ЄС розглядають можливість повністю обмежити в’їзд для росіян, - ЗМІ
Фото: rada.gov.ua

Країни Євросоюзу розглядають запровадження повної заборони на в'їзд для російських туристів та дипломатів у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на свої джерела. 

За даними видання, що посилення обмежень на видачу туристичних віз для росіян та обмеження пересування дипломатів у межах блоку розглядається як варіант посилення тиску на Кремль. Зазначається, що влітку рекордна кількість російських туристів – понад пів мільйона – прибула до Європи на канікули. 

"Ми не можемо просто приймати росіян, які подорожують і насолоджуються життям, тоді як їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці", – сказав один із дипломатів. Він зазначив, що до ЄС часто приїжджають заможні представники російського середнього класу.

Більшість країн ЄС, що межують з Росією, вже обмежили видачу віз російським громадянам, за винятком деяких випадків. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія в основному закрили свої кордони для РФ. Однак країни, які розраховують на наплив російських туристів влітку або на свята, такі як Італія, Іспанія, Греція та Франція, а також дружня до Москви Угорщина, були відносно ліберальними у видачі віз, попри війну в Україні.

