У ЄС розглядають можливість повністю обмежити в’їзд для росіян, - ЗМІ

Країни Євросоюзу розглядають запровадження повної заборони на в'їзд для російських туристів та дипломатів у рамках 19-го пакета санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на свої джерела.
За даними видання, що посилення обмежень на видачу туристичних віз для росіян та обмеження пересування дипломатів у межах блоку розглядається як варіант посилення тиску на Кремль. Зазначається, що влітку рекордна кількість російських туристів – понад пів мільйона – прибула до Європи на канікули.
"Ми не можемо просто приймати росіян, які подорожують і насолоджуються життям, тоді як їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці", – сказав один із дипломатів. Він зазначив, що до ЄС часто приїжджають заможні представники російського середнього класу.
Більшість країн ЄС, що межують з Росією, вже обмежили видачу віз російським громадянам, за винятком деяких випадків. Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія в основному закрили свої кордони для РФ. Однак країни, які розраховують на наплив російських туристів влітку або на свята, такі як Італія, Іспанія, Греція та Франція, а також дружня до Москви Угорщина, були відносно ліберальними у видачі віз, попри війну в Україні.
Що передувало
- Нещодавно вдова російського політика Олексія Навального Юлія Навальна написала листа високій представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас із закликом не впроваджувати невибіркові візові обмеження для громадян Росії в новому пакеті санкцій.
- Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця відповів на це, що поїздки до ЄС - це привілей, а не право тих, хто сприяє агресії.