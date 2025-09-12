Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Кислиця нагадав Навальній, що подорожі до ЄС - це привілей, а не право росіян

Голова МЗС також нагадав їй про масову підтримку росіянами війни

Кислиця нагадав Навальній, що подорожі до ЄС - це привілей, а не право росіян
Сергій Кислиця
Фото: EPA/UPG

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця відповів вдові російського політика Олексія Навального Юлії Навальній, яка написала листа високій представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас із закликом не впроваджувати невибіркові візові обмеження для громадян Росії в новому пакеті санкцій.

Кислиця нагадав їй про масову підтримку росіянами війни, та заявив, що поїздки до ЄС - це привілей, а не право тих, хто сприяє агресії. Свою відповідь він оприлюднив у соцмережі Х

Звертаючись до Юлії Навальної, дипломат зауважив, що вона помиляється і добре про це знає, але продовжує приховувати підтримку війни з боку широкої російської громадськості. У цьому контексті він нагадав, що понад 65% опитаних росіян підтримують війну проти України і вважають, що бойові дії для Росії "йдуть добре".

"Подорожі до Європи з метою відпочинку не є правом громадян Росії. Це привілей для тих, хто цього заслуговує та має на це право; хто не підриває безпеку та цінності Європи; хто не сприяє війні, військовій промисловості, військовій пропаганді в Росії та не отримує від них вигоди", - наголосив Кислиця.

Він додав, що поки що досвід Європи з росіянами такий, як у російському прислів'ї "скільки вовка не годуй, він все одно в ліс дивиться".
﻿
