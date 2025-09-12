Затриманий водій стверджує, що віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати “Павутину 2”.

Грузія звинувачує СБУ у спробі ввезення вибухівки в країну

Служба держбезпеки (СДБ) Грузії заявила про причетність СБУ до доставки вибухівки до Грузії.

Про це повідомляє Newsgeorgia.

“Встановлено, що на території України співробітники української спецслужби передали вибухову речовину водієві вантажівки Mercedes… Було сказано, що вона має провезти цю речовину на територію Грузії та передати конкретній особі, вказаній ними”, – заявили у СДБ.

Водночас водій стверджує, що віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати “Павутину 2”, але в СДБ йому не вірять.

“Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі”, – кажуть силовики.

СДБ перевіряє також інші версії, включаючи можливий зв'язок з місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня, і планами радикальних угруповань.