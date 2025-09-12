МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Грузія звинувачує СБУ у спробі ввезення вибухівки в країну

Затриманий водій стверджує, що віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати “Павутину 2”.

Грузія звинувачує СБУ у спробі ввезення вибухівки в країну
Грузія звинувачує СБУ у спробі ввезення вибухівки в країну
Фото: Newsgeorgia

Служба держбезпеки (СДБ) Грузії заявила про причетність СБУ до доставки вибухівки до Грузії.

Про це повідомляє Newsgeorgia.

“Встановлено, що на території України співробітники української спецслужби передали вибухову речовину водієві вантажівки Mercedes… Було сказано, що вона має провезти цю речовину на територію Грузії та передати конкретній особі, вказаній ними”, – заявили у СДБ.

Водночас водій стверджує, що віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати “Павутину 2”, але в СДБ йому не вірять.

“Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі”, – кажуть силовики.

СДБ перевіряє також інші версії, включаючи можливий зв'язок з місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня, і планами радикальних угруповань.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies