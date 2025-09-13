«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

У Туреччині затримали мера одного з районів Стамбула, опозиційного до влади

Його звинувачують у хабарництві, розтраті й шахрайстві.

У Туреччині затримали мера одного з районів Стамбула, опозиційного до влади
Туреччина
Фото: Anadolu

У Туреччині затримали ще одного опозиційного політика. У суботу вранці правоохоронці взяли під варту мера стамбульського району Байрампаша Хасана Мутлу, члена Республіканської народної партії (CHP), пише Politico.

Поліція провела обшуки у 72 локаціях і затримала 48 осіб, серед них — Мутлу та кілька його заступників. Їм закидають хабарництво, розтрату й шахрайство у межах корупційного розслідування..

Сам політик підтвердив своє затримання у соцмережі X. «Те, що сталося, — не більше ніж політична операція і безпідставна наклепницька кампанія», — написав він.

  • Мутлу став черговим опозиційним мером, якого затримали останнім часом. У серпні за схожими звинуваченнями під арешт потрапив мер району Бейоглу Інан Гюней.
  • У березні до в’язниці відправили мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного політичного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Його звинуватили у корупції та сприянні терористичній організації. Новий процес проти Імамоглу, де йому інкримінують підробку диплома, розпочався у п’ятницю.
