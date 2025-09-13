У Туреччині затримали мера одного з районів Стамбула, опозиційного до влади

У Туреччині затримали ще одного опозиційного політика. У суботу вранці правоохоронці взяли під варту мера стамбульського району Байрампаша Хасана Мутлу, члена Республіканської народної партії (CHP), пише Politico.

Поліція провела обшуки у 72 локаціях і затримала 48 осіб, серед них — Мутлу та кілька його заступників. Їм закидають хабарництво, розтрату й шахрайство у межах корупційного розслідування..

Сам політик підтвердив своє затримання у соцмережі X. «Те, що сталося, — не більше ніж політична операція і безпідставна наклепницька кампанія», — написав він.