Чехія вимагає посилити санкції проти РФ після порушення повітряного простору Румунії російським дроном

Чехія не вірить в російські "помилки".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликає до посилення санкцій проти РФ через порушення російським дроном повітряного простору Румунії.

Про це Ліпавський написав у мережі X.

"Росія продовжує провокувати. Вчора ввечері це була Румунія", — зазначив Ліпавський.

Глава чеського МЗС підкреслив, що не вірить в російські "помилки" та зазначив, що Чехія залишається уважною щодо дій РФ.

"Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", — додав Ліпавський.