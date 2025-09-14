Чехія вимагає посилити санкції проти РФ після порушення повітряного простору Румунії російським дроном

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликає до посилення санкцій проти РФ через порушення російським дроном повітряного простору Румунії.
Про це Ліпавський написав у мережі X.
"Росія продовжує провокувати. Вчора ввечері це була Румунія", — зазначив Ліпавський.
Глава чеського МЗС підкреслив, що не вірить в російські "помилки" та зазначив, що Чехія залишається уважною щодо дій РФ.
"Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", — додав Ліпавський.
- Очільниця МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою назвала вторгнення російського дрона на територію країни провокацією та закликала ухвалити 19-й пакет санкцій.