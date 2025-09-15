Трамп заявив, що Ізраїль має бути “дуже обережним” щодо Катару

Президент США назвав удар Ізраїлю по лідерах ХАМАС у Досі минулого тижня "односторонніми діями", які не сприяли інтересам американців чи Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль повинен бути “дуже-дуже обережним” у своєму підході до Катару, який він назвав головним союзником Вашингтона в регіоні.

Про це повідомляють Euronews.

Трамп сказав: “Моє послання полягає в тому, що вони повинні бути дуже, дуже обережними. Вони повинні щось зробити з ХАМАС, але Катар був чудовим союзником Сполучених Штатів”.

Президент США заявив, що він незадоволений ударом Ізраїлю по лідерах ХАМАС у столиці Катару Досі минулого тижня, назвавши це односторонніми діями, які не сприяли інтересам США чи Ізраїлю.

Минулої п’ятниці Трамп та спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрілися на вечері з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані.

Трамп назвав прем'єр-міністра Катару “чудовою людиною” та додав, що сказав йому, що Катару потрібні “кращі зв'язки з громадськістю”.