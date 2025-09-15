Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп заявив, що Ізраїль має бути “дуже обережним” щодо Катару

Президент США назвав удар Ізраїлю по лідерах ХАМАС у Досі минулого тижня "односторонніми діями", які не сприяли інтересам американців чи Ізраїлю.

Трамп заявив, що Ізраїль має бути “дуже обережним” щодо Катару
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль повинен бути “дуже-дуже обережним” у своєму підході до Катару, який він назвав головним союзником Вашингтона в регіоні.

Про це повідомляють Euronews.

Трамп сказав: “Моє послання полягає в тому, що вони повинні бути дуже, дуже обережними. Вони повинні щось зробити з ХАМАС, але Катар був чудовим союзником Сполучених Штатів”.

Президент США заявив, що він незадоволений ударом Ізраїлю по лідерах ХАМАС у столиці Катару Досі минулого тижня, назвавши це односторонніми діями, які не сприяли інтересам США чи Ізраїлю.

Минулої п’ятниці Трамп та спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрілися на вечері з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані.

Трамп назвав прем'єр-міністра Катару “чудовою людиною” та додав, що сказав йому, що Катару потрібні “кращі зв'язки з громадськістю”.

  • 9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.
  • Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це "боягузливе" порушення міжнародного права.
  • Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через удар. У МЗС наголосили, що атака на територію держави, яка виконує роль посередника у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та суперечить зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на деескалацію конфлікту в регіоні.
