Трамп заявив, що Ізраїль має бути “дуже обережним” щодо Катару

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль повинен бути “дуже-дуже обережним” у своєму підході до Катару, який він назвав головним союзником Вашингтона в регіоні.
Про це повідомляють Euronews.
Трамп сказав: “Моє послання полягає в тому, що вони повинні бути дуже, дуже обережними. Вони повинні щось зробити з ХАМАС, але Катар був чудовим союзником Сполучених Штатів”.
Президент США заявив, що він незадоволений ударом Ізраїлю по лідерах ХАМАС у столиці Катару Досі минулого тижня, назвавши це односторонніми діями, які не сприяли інтересам США чи Ізраїлю.
Минулої п’ятниці Трамп та спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрілися на вечері з прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані.
Трамп назвав прем'єр-міністра Катару “чудовою людиною” та додав, що сказав йому, що Катару потрібні “кращі зв'язки з громадськістю”.
- 9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.
- Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це "боягузливе" порушення міжнародного права.
- Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через удар. У МЗС наголосили, що атака на територію держави, яка виконує роль посередника у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та суперечить зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на деескалацію конфлікту в регіоні.