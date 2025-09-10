МЗС України засудило удар Ізраїлю по Досі та закликало до припинення насильства

Удар по території є грубим порушенням міжнародного права, наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з ударом по столиці Катару – Досі, який стався 9 вересня в густонаселеному районі, де розташовані іноземні дипломатичні представництва.

Заяву опублікували на сайті МЗС України.

У МЗС наголосили, що атака на територію держави, яка виконує роль посередника у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та суперечить зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на деескалацію конфлікту в регіоні.

"Висловлюємо солідарність з урядом і народом Держави Катар та наголошуємо на неприпустимості порушення її суверенітету", – йдеться в заяві.

Україна підтримує зусилля Катару, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом.

МЗС закликало всі сторони конфлікту негайно припинити насильство та повернутися до переговорів, щоб уникнути подальшого загострення безпекової ситуації у регіоні та зберегти посередницьку роль Катару.