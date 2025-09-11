МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Уночі діє повна заборона на польоти, за винятком військової авіації.

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною
рештки російської “Гербери”, Польща, 10 вересня 2025
Фото: @wolski_jaros

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною впроваджено обмеження повітряного руху.

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

"За запитом Оперативного командування видів збройних сил із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі буде впроваджено обмеження повітряного руху в зоні EP R129", - ідеться в повідомленні.

Згідно з представленими графіками, зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною по всій її протяжності.

Уночі діє повна заборона на польоти, за винятком військової авіації. Також впроваджується цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

Атака дронів на Польщу

  • Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
  • До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети. 
  • В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості. 
  • НАТО, членом якого є Польща, провело консультації. 
  • Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак. 
  • Польща також скликала Радбез ООН.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies