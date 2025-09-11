Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Уночі діє повна заборона на польоти, за винятком військової авіації.

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною впроваджено обмеження повітряного руху.

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

"За запитом Оперативного командування видів збройних сил із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі буде впроваджено обмеження повітряного руху в зоні EP R129", - ідеться в повідомленні.

Згідно з представленими графіками, зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною по всій її протяжності.

Уночі діє повна заборона на польоти, за винятком військової авіації. Також впроваджується цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

