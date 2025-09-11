Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною впроваджено обмеження повітряного руху.
Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).
"За запитом Оперативного командування видів збройних сил із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі буде впроваджено обмеження повітряного руху в зоні EP R129", - ідеться в повідомленні.
Згідно з представленими графіками, зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною по всій її протяжності.
Уночі діє повна заборона на польоти, за винятком військової авіації. Також впроваджується цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.
Атака дронів на Польщу
- Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
- До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.
- В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.
- НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.
- Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак.
- Польща також скликала Радбез ООН.