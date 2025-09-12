У словацькому уряді заговорили про військовий призов через дрони та Орбана

Словаччина повинна запровадити обов'язкову військову службу для юнаків 18 років. Таку ідею озвучив міністр спорту і туризму країни Рудольф Гуляк.

Як пише "Європейська правда", посадовець пропонує молоді після досягнення повноліття пройти 3-місячне навчання військовій справі. Це має відбуватися поблизу місця постійного проживання.

За словами Гуляка, потреба у військовому призові виникає через те, що в Україні точиться війна, до Польщі почали літати російські дрони, а "прем'єр сусідньої держави марить про Велику Угорщину".

Вперше представник словацької влади визнав та засудив публічно територіальні претензії угорського уряду Віктора Орбана. Скандальний політик кілька разів порушував питання так званої "Великої Угорщини" - розширених кордонів держави до 1920 року, які включали землі нинішніх Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Міністр також звернув увагу на відсутність у Словаччини власної системи протиповітряної оборони. Ідея щодо військового призову має пройти громадське обговорення.