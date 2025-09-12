«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Світ

У словацькому уряді заговорили про військовий призов через дрони та Орбана

Перша публічні заява про територіальні зазіхання сусідів.

У словацькому уряді заговорили про військовий призов через дрони та Орбана
Фото: zemavek.sk

Словаччина повинна запровадити обов'язкову військову службу для юнаків 18 років. Таку ідею озвучив міністр спорту і туризму країни Рудольф Гуляк.

Як пише "Європейська правда", посадовець пропонує молоді після досягнення повноліття пройти 3-місячне навчання військовій справі. Це має відбуватися поблизу місця постійного проживання.

За словами Гуляка, потреба у військовому призові виникає через те, що в Україні точиться війна, до Польщі почали літати російські дрони, а "прем'єр сусідньої держави марить про Велику Угорщину".

Вперше представник словацької влади визнав та засудив публічно територіальні претензії угорського уряду Віктора Орбана. Скандальний політик кілька разів порушував питання так званої "Великої Угорщини" - розширених кордонів держави до 1920 року, які включали землі нинішніх Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Міністр також звернув увагу на відсутність у Словаччини власної системи протиповітряної оборони. Ідея щодо військового призову має пройти громадське обговорення.
