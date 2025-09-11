Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСвіт

У ​​Словаччині зібрався протест через проросійську політику Фіцо

Протестувальники скандують “Досить нам Фіцо”.

У ​​Словаччині зібрався протест через проросійську політику Фіцо
Роберт Фіцо на зустрічі з Путіним
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей у Братиславі, столиці Словаччини, зібралися на протест через проросійську політику прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє AP.

Протестувальники висловлюють протест проти зустрічі Роберта Фіцо та президента Росії Володимира Путіна. 

“Ганьба, ганьба”, – скандує натовп на центральній площі у Братиславі. Також вони кричать “Досить нам Фіцо”.

Крім того, протестувальники засуджують заплановані урядом заходи жорсткої економії.

“Це лише початок. Ми повинні їх зупинити”, – сказав Алойз Гліна, організатор від опозиційної партії “Свобода та солідарність”.

Наступного вівторка запланований мітинг іншої великої опозиційної сили – ліберальної партії “Прогресивна Словаччина”.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.
