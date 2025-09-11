У ​​Словаччині зібрався протест через проросійську політику Фіцо

Тисячі людей у Братиславі, столиці Словаччини, зібралися на протест через проросійську політику прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє AP.
Протестувальники висловлюють протест проти зустрічі Роберта Фіцо та президента Росії Володимира Путіна.
“Ганьба, ганьба”, – скандує натовп на центральній площі у Братиславі. Також вони кричать “Досить нам Фіцо”.
Крім того, протестувальники засуджують заплановані урядом заходи жорсткої економії.
“Це лише початок. Ми повинні їх зупинити”, – сказав Алойз Гліна, організатор від опозиційної партії “Свобода та солідарність”.
Наступного вівторка запланований мітинг іншої великої опозиційної сили – ліберальної партії “Прогресивна Словаччина”.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою залишаються суперечки щодо енергетичних проблем.