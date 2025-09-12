Данія відмовляється від США та замовляє оборонні системи у Європі на $9,1 млрд

Копенгаген інвестує рекордні 58 млрд крон у протидію загрозам з боку Росії.

Данія планує здійснити найбільшу в історії закупівлю оборонного обладнання, віддавши перевагу європейським компаніям замість американських постачальників, пише Bloomberg.

12 вересня данський уряд домовився із опозиційними партіями щодо замовлення ракетних систем на суму 58 млрд данських крон (близько $9,1 млрд). Потенційними постачальниками є Eurosam GIE, Kongsberg Gruppen ASA, Diehl Stiftung & Co KG та MBDA France SAS.

Ця інвестиція є частиною стратегії Данії зі зміцнення обороноздатності на тлі зростання загроз з боку Росії.

Історично Данія часто обирала американські оборонні компанії: зокрема, у 2016 році країна зробила ставку на американські винищувачі F-35 від Lockheed Martin, відмовившись від європейського Eurofighter Typhoon.

Проте зараз Копенгаген вирішив зробити ставку на європейську співпрацю, що відображає й політичні фактори. Президент США Дональд Трамп, закликаючи європейських союзників більше інвестувати в оборону, одночасно викликав невдоволення данців через свої вимоги щодо купівлі Гренландії.

Рішення ухвалили на тлі інших великих оборонних контрактів у регіоні: нещодавно Норвегія замовила у Британії нові фрегати, залишивши поза грою США, Францію та Німеччину.