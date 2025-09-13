Вloomberg: США в ООН планують закликати інші країни обмежити права на надання притулку

"Шукачі притулку не повинні мати права вибирати країну, до якої вони переїжджають", — йдеться у заяві.

США планують на цьогорічній сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликати інші країни запровадити більше обмежень щодо надання притулку, відповідно до посилення імміграційних заходів президента Дональда Трампа, пише Вloomberg.

Представники США закликатимуть шукачів притулку подавати прохання про притулок у першій країні, через яку вони проїжджають, "замість того, щоб продовжувати підтримувати безладну та хаотичну систему", йдеться у заяві Державного департаменту. Шукачі притулку не повинні мати права вибирати країну, до якої вони переїжджають, йдеться у заяві.

Поточна система "довго зловживається зловмисниками та економічними мігрантами для підживлення глобальної міграційної кризи", йдеться у заяві. "Ці зловживання порушили роботу цілих регіонів, збагатили злочинні картелі та порушили суверенітет держав".

Майже 200 членів ООН мають різні закони щодо імміграції та притулку, і США є учасником численних міжнародних угод з цього питання.

Ці кроки відбуваються на тлі посилення імміграційної політики Трампом, посилення арештів іммігрантів та скасування тимчасових гуманітарних програм, які дозволяли сотням тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та інших країн жити та працювати в США, часто протягом багатьох років.