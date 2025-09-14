Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки

Литва була змушена підняти літаки НАТО через порушення правил польоту російськими літаками, пише Delfi.

Як зазначили в армія Литви, винищувачі НАТО піднімалися двічі "для спостереження і супроводу російських літаків, що порушили порядок".

"Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – повідомляє Литовська армія.

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.