Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки

Литва була змушена підняти літаки НАТО через порушення правил польоту російськими літаками, пише Delfi.
Як зазначили в армія Литви, винищувачі НАТО піднімалися двічі "для спостереження і супроводу російських літаків, що порушили порядок".
"Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – повідомляє Литовська армія.
Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.
- Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що країна наразі не закриватиме прикордонні пункти пропуску з Білоруссю, аби не створювати труднощів для громадян ЄС, які перебувають у сусідній країні.