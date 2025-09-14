Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами

Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки
Фото: NATO Air Command

Литва була змушена підняти літаки НАТО через порушення правил польоту російськими літаками, пише Delfi.

Як зазначили в армія Литви, винищувачі НАТО піднімалися двічі "для спостереження і супроводу російських літаків, що порушили порядок". 

"Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – повідомляє Литовська армія.

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.

  • Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що країна наразі не закриватиме прикордонні пункти пропуску з Білоруссю, аби не створювати труднощів для громадян ЄС, які перебувають у сусідній країні.
