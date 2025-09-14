Reuters: РФ запустила гіперзвукову крилату ракету "Циркон" у Баренцевому морі

Пуск ракети 'Циркон' з фрегату «Адмірал Горшков» під час випробувань.

Росія заявила про запуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" по цілі в Баренцевому морі у рамках спільних військових навчань з Білоруссю, пише Reuters.

Для завдання ударів по навчальних цілях як у морі та на суходолі були залучені підрозділи та сили Північного флоту РФ. Міноброни РФ також повідомило, що у навчаннях брали участь далекобійні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту.

Міноборони Росії опублікувало відеозапис запуску фрегатом Північного флоту "Адмірал Головко" гіперзвукової ракети "Циркон" по цілі в Баренцевому морі. А екіпажі Су-34 відпрацьовували бомбардувальний удар по наземних цілях.