Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Reuters: РФ запустила гіперзвукову крилату ракету "Циркон" у Баренцевому морі

Екіпажі Су-34 відпрацьовували бомбардувальний удар по наземних цілях.

Reuters: РФ запустила гіперзвукову крилату ракету "Циркон" у Баренцевому морі
Пуск ракети 'Циркон' з фрегату «Адмірал Горшков» під час випробувань.

Росія заявила про запуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" по цілі в Баренцевому морі у рамках спільних військових навчань з Білоруссю, пише Reuters.

Для завдання ударів по навчальних цілях як у морі та на суходолі були залучені підрозділи та сили Північного флоту РФ. Міноброни РФ також повідомило, що у навчаннях брали участь далекобійні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту.

Міноборони Росії опублікувало відеозапис запуску фрегатом Північного флоту "Адмірал Головко" гіперзвукової ракети "Циркон" по цілі в Баренцевому морі. А екіпажі Су-34 відпрацьовували бомбардувальний удар по наземних цілях.
