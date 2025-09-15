У Молдові SIM-картки хочуть продавати лише на підставі посвідчення особи

Метою цього заходу є запобігання та виявлення злочинів, скоєних з використанням SIM-карток, особливо в інтернеті.

У Молдові міністерство внутрішніх справ, поліція і Служба інформаційних технологій працюють над проєктом, згідно з яким SIM-картки можна буде придбати тільки на підставі посвідчення особи.

Про це повідомила очільниця МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, пише Європейська правда з посиланням на TVR Moldova.

Попередньо, дані про власника SIM-карти зберігатимуться протягом п'яти років.

За словами міністерки, метою цього заходу є запобігання та виявлення злочинів, скоєних з використанням SIM-карток, особливо в інтернеті, де наразі важко ідентифікувати користувачів без документа, що посвідчує особу.

“Я дуже сподіваюся, що майбутні консультації з представниками телекомунікаційної галузі дадуть результати і ми отримаємо ці положення в законодавчому полі, щоб було набагато простіше запобігати та зменшувати ризики злочинів, що скоюються за допомогою таких інструментів”, – зазначила вона.

Очільниця МВС додала, що оператори мають технічну можливість для збору та зберігання цих даних. Зараз дискусії тривають на визначення найефективніших рішень, зокрема з точки зору економічної ефективності.