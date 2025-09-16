Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Рубіо: Трамп і Зеленський можуть провести зустріч наступного тижня

Зустрітися вони можуть у Нью-Йорку, де проходитиме засідання Генасамблеї ООН. 

Рубіо: Трамп і Зеленський можуть провести зустріч наступного тижня
Фото: EPA/UPG

Американський і український президенти можуть зустрітися наступного тижня, заявив нині держсекретар США Марко Рубіо. Зустріч, якщо вона відбудеться, то пройде в Нью-Йорку, передає дані агентства AFP LBC International.

В Нью-Йорку наступного тижня заплановано засідання Генасамблеї ООН. За словами Рубіо, Дональд Трамп все ще сподівається досягнути мирної угоди за участі російського лідера Владіміра Путіна.

Трамп мав "численні дзвінки з Путіним, численні зустрічі з Зеленським, зокрема, можливо наступного тижня в Нью-Йорку", сказав держсекретар журналістам під час візиту до Ізраїлю.


  • Минула зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом відбулася в серпні, в США. Це була друга поїздка Зеленського до Дональда Трампа, і пройшла вона значно тепліше, ніж перша, в лютому, що завершилася скандалом. 
  • Тоді віцепрезидент висунув Зеленському претензії через відсутність костюму (і в серпні Білий дім питав у Києва, в що буде вбраний президент), а Трамп звинуватив його в небажанні миру. Згодом врегулювати відносини між главами держав вдалося дипломатичним шляхом, і Трамп з Зеленським бачилися ще двічі – на прощанні з Папою Римським Франциском у Італії та на саміті НАТО в Нідерландах.
  • Контактували президенти не лише на зустрічах, а й під телефонних дзвінків. Трамп дзвонив Зеленському після саміту із Путіним на Алясці, а також після цього, 4 вересня.

