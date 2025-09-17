Трамп прибув до Сполученого Королівства з другим державним візитом

Зазвичай глав держав не приймають з повним церемоніалом двічі.

Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибули до лондонського аеропорту Станстед, розпочавши таким чином історичний другий державний візит до Великої Британії.

Як пише BBC, біля літака господаря Білого дому зустрічала міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Іветт Купер. Трамп проведе ніч у резиденції посла Сполучених Штатів, а вже у середу з максимальним церемоніалом та урочистістю буде прийнятий королівською родиною у замку Віндзор.

У програмі візиту салют з артилерійських установок, оглядини війська за участю 1300 службовців, проліт авіації, поїздка Трампа з Меланією у кареті та розкішний бенкет, на якому гості та господарі виголошуватимуть промови. Разом з королем Чарльзом ІІІ президента США вітатимуть королева Камілла та спадкоємець престолу принц Вільям з дружиною Кетрін.

Британський уряд сподівається використати приїзд Трампа для переконання у необхідності дотримуватися принципу колективної оборони НАТО та підтримувати Україну. Також очікуються економічні перемовини та підписання двосторонніх угод.

Зазвичай державний візит здійснюється політиком лише один раз за час перебування при владі - для Трампа Британія зробила виняток, адже він вже приїздив до королеви Єлизавети ІІ під час своєї першої каденції.