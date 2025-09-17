Данія закупить високоточне далекобійне озброєння для протидії Росії

Закупівля може включати ракети і безпілотники, здатні уражати цілі на території ворога.

Данія планує придбати високоточне озброєння великої дальності після багаторічних скорочень оборонного бюджету, пише Reuters.

Як заявила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, це необхідно для протидії російській загрозі, попри те, що безпосередньої небезпеки нападу на Данію зараз немає.

«Немає сумнівів у тому, що Росія становитиме загрозу для Європи й Данії ще багато років», – сказала Фредеріксен під час спілкування з журналістами.

Цього року Копенгаген збільшив оборонні видатки для ліквідації критичних прогалин, які виникли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен повідомив, що закупівля може включати ракети і безпілотники, здатні уражати цілі на території ворога. Водночас він не уточнив ані обсяги фінансування, ані конкретні види озброєнь.

Минулого тижня Данія оголосила про рекордну оборонну угоду – на суму 58 мільярдів данських крон (9,2 млрд доларів) – щодо закупівлі систем протиповітряної оборони європейського виробництва. Це стане найбільшою військовою закупівлею в історії країни.

За словами Поульсена, війна в Україні «показує важливість можливості завдавати ударів у відповідь, зокрема, по тилових об’єктах, а також необхідність мати інтегровану ешелоновану систему протиповітряної оборони у поєднанні з наземними засобами ППО».