Єврокомісія пропонує запровадити санкції проти ХАМАС і призупинити торгівельні преференції для Ізраїлю

Європейська комісія пропонує призупинити певні положення Угоди про асоціацію Ізраїль-ЄС у сфері торгівлі та запровадити санкції проти ХАМАС та інших.

Про це ідеться у заяві Єврокомісії.

"Після оголошення Президентки фон дер Ляєн у її зверненні "Про стан Союзу", Європейська Комісія сьогодні представила Раді свою пропозицію щодо призупинення дії певних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, пов’язаних з торгівлею, а також свої пропозиції щодо санкцій проти ХАМАС, екстремістських міністрів та насильницьких поселенців", — ідеться у заяві.

У ЄС зазначають, що призупинення стосується основних положень Угоди, пов'язаних з торгівлею, що на практиці означає, що імпорт з Ізраїлю втратить свій преференційний доступ до ринку ЄС, адже товари будуть обкладатися митом на рівні, що застосовується до будь-якої іншої третьої країни, з якою ЄС не має угоди про вільну торгівлю.

Єврокомісари ухвалили рішення призупинити двосторонню підтримку ЄС Ізраїлю, за винятком підтримки громадянського суспільства та музею Голокосту в Ізраїлі Яд Вашем. "Це конкретно впливає на майбутні щорічні асигнування між 2025 та 2027 роками, а також на поточні проекти інституційної співпраці з Ізраїлем та проекти, що фінансуються в рамках Регіонального фонду співпраці ЄС-Ізраїль", — додають в Єврокомісії.

В Єврокомісії наголошують, що ці пропозиції з’явилися після перевірки дотримання Ізраїлем статті 2 Угоди, в ході якої було встановлено, що дії, вжиті урядом Ізраїлю, являють собою "порушення суттєвих елементів, що стосуються поваги до прав людини та демократичних принципів". "Це дає ЄС право односторонньо призупинити дію Угоди", — констатують в ЄК.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Жахливі події, що відбуваються щодня в Газі, мають припинитися. Потрібне негайне припинення вогню, необмежений доступ до всієї гуманітарної допомоги та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС. ЄС залишається найбільшим донором гуманітарної допомоги та непохитним прихильником рішення про створення двох держав. Відображаючи ці принципові зобов'язання та враховуючи серйозні нещодавні події на Західному березі річки Йордан, ми пропонуємо призупинити торговельні поступки з Ізраїлем, запровадити санкції проти екстремістських міністрів та насильницьких поселенців, а також призупинити двосторонню підтримку Ізраїлю, не впливаючи на нашу роботу з ізраїльським громадянським суспільством чи Яд Вашем".

Це рішення має ухвалити Рада ЄС кваліфікованою більшістю і набуде чинності з дати його прийняття.

Після прийняття рішення Рада асоціації ЄС-Ізраїль буде повідомлена про призупинення, яке набуде чинності через 30 днів після повідомлення Ради асоціації.

Щодо санкцій проти ХАМАС, екстремістських міністрів ізраїльського уряду та насильницьких поселенців, то пакет пропозиції складається з чотирьох проектів правових актів з дев’ятьма пропозиціями щодо включення до списку міністрів та поселенців, а також посиленого пакету переліків проти десяти членів політбюро ХАМАС, на основі нового критерію включення до списку відповідно до режиму санкцій ХАМАС.

Це рішення Рада повинна схвалити одноголосно.