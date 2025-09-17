США скасовують обмеження щодо включення Угорщини до Програми безвізового в'їзду

Це сталось після того, як Угорщина вжила заходів для покращення своїх заходів безпеки.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про скасування обмеження щодо включення Угорщини до Програми безвізового в'їзду (VWP).

“Це рішення скасовує обмеження, які раніше були встановлені на можливість громадян Угорщини подорожувати в рамках VWP, а також на їхню можливість використовувати Електронну систему авторизації подорожей (ESTA)”, - йдеться у повідомленні.

Це стало можливим після того, як уряд Угорщини вжив заходів, запропонованих урядом США, для усунення вразливостей у сфері безпеки.

Таким чином громадяни Угорщини тепер мають розширений доступ до подорожей між Угорщиною та США, та зможуть подати заявку на отримання ESTA з дворічним терміном дії, який можна буде використовувати для багаторазового в'їзду до 30 вересня 2025 року.

Міністерство внутрішньої безпеки на початку 2021 року скасувало вже видані ESTA всіх власників угорських паспортів, народжених за межами Угорщини. Також міністерство продовжувало відмовляти в нових заявках на ESTA угорським заявникам, народженим за межами Угорщини.