Білий дім питав в українських посадовців, чи вдягне Зеленський костюм на сьогоднішню зустріч з Трампом

Білий дім питав в українських посадовців, чи буде президент Володимир Зеленський у костюмі на нинішній зустрічі з Дональдом Трампом. Інформацію про це повідомило видання Axios, а наближені до президента джерела LB підтвердили.

Зауваження стосовно вбрання українського президента лунали під час його попереднього візиту до Сполучених Штатів від віцепрезидента Джей Ді Венса. За словами співрозмовника Axios, тоді, у лютому, Венс був більше роздратованим вбранням Зеленського, ніж президент Дональд Трамп.

Фото: EPA/UPG Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Два джерела видання стверджують, що Зеленський на сьогоднішньому прийомі в Білому домі буде вбраний у той самий піджак, що й на саміті НАТО в Нідерландах у червні (тоді він мав на полях заходу переговори із Трампом). Один співрозмовник сказав: "Це буде костюмний стиль, але не повністю костюм".

Фото: ОПУ зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Гаазі 25 червня 2025 року

За словами американських посадовців, Трамп був задоволений зміною вигляду українського президента.

Один із радників Трампа сказав журналістам, що було б "хорошим знаком для миру", якби Зеленський на зустрічі сьогодні вдягнув костюм. Хоча й додав, що від нього цього "не очікують". Інший сказав те саме про краватку. За словами неназваних джерел, краватки на Володимирові Зеленському сьогодні не буде.