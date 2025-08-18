З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Білий дім питав в українських посадовців, чи вдягне Зеленський костюм на сьогоднішню зустріч з Трампом

Не вдягне, кажуть джерела Axios. 

Білий дім питав в українських посадовців, чи вдягне Зеленський костюм на сьогоднішню зустріч з Трампом
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Білий дім питав в українських посадовців, чи буде президент Володимир Зеленський у костюмі на нинішній зустрічі з Дональдом Трампом. Інформацію про це повідомило видання Axios, а наближені до президента джерела LB підтвердили. 

Зауваження стосовно вбрання українського президента лунали під час його попереднього візиту до Сполучених Штатів від віцепрезидента Джей Ді Венса. За словами співрозмовника Axios, тоді, у лютому, Венс був більше роздратованим вбранням Зеленського, ніж президент Дональд Трамп. 

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі
Фото: EPA/UPG
Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі

Два джерела видання стверджують, що Зеленський на сьогоднішньому прийомі в Білому домі буде вбраний у той самий піджак, що й на саміті НАТО в Нідерландах у червні (тоді він мав на полях заходу переговори із Трампом). Один співрозмовник сказав: "Це буде костюмний стиль, але не повністю костюм". 

зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Гаазі 25 червня 2025 року
Фото: ОПУ
зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Гаазі 25 червня 2025 року

За словами американських посадовців, Трамп був задоволений зміною вигляду українського президента. 

Один із радників Трампа сказав журналістам, що було б "хорошим знаком для миру", якби Зеленський на зустрічі сьогодні вдягнув костюм. Хоча й додав, що від нього цього "не очікують". Інший сказав те саме про краватку. За словами неназваних джерел, краватки на Володимирові Зеленському сьогодні не буде. 

  • Зустріч американського й українського президентів у Вашингтоні розпочнеться о 20 годині за Києвом. Вони обговорюватимуть закінчення війни на українській території. Після двосторонніх перемовин буде розширена зустріч за участі лідерів Європи і НАТО. 
  • Після початку повномасштабного вторгнення український президент не з'являвся на публічних заходах у ділових костюмах. Він надав перевагу стриманому одягу кежуал-стилю переважно чорного або оливкового кольорів. 
