Серед них - ув'язнені за "екстремізм".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 25 в'язнів, включаючи деяких ув'язнених за "екстремізм".

Про це повідомляє DW з посиланням на білоруські пропагандистські медіа.

Зазначається, що серед помилуваних - 12 жінок і 13 чоловіків. З 25 помилуваних 19 - віком до 40 років, багато з них мають дітей.

Імена помилуваних не повідомляють.

"Всі вони визнали свою провину і покаялися в скоєному, взяли на себе зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", - повідомляють білоруські пропагандисти.

Правозахисна організація "Вясна" повідомила, що серед помилуваних були принаймні деякі політичні в'язні, інформації про депортацію звільнених також немає.

За даними правозахисників, станом на 15 вересня політичними в'язнями у Білорусі були 1168 людей.