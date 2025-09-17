Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 25 в'язнів

Серед них - ув'язнені за "екстремізм".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 25 в'язнів
Фото: EPA/UPG

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 25 в'язнів, включаючи деяких ув'язнених за "екстремізм".

Про це повідомляє DW з посиланням на білоруські пропагандистські медіа. 

Зазначається, що серед помилуваних - 12 жінок і 13 чоловіків. З 25 помилуваних 19 - віком до 40 років, багато з них мають дітей. 

Імена помилуваних не повідомляють. 

"Всі вони визнали свою провину і покаялися в скоєному, взяли на себе зобов'язання вести законослухняний спосіб життя", - повідомляють білоруські пропагандисти.

Правозахисна організація "Вясна" повідомила, що серед помилуваних були принаймні деякі політичні в'язні, інформації про депортацію звільнених також немає.

За даними правозахисників, станом на 15 вересня політичними в'язнями у Білорусі були 1168 людей.

  • У Мінську відбулася зустріч між самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога — Джоном Коулом і того ж дня влада республіки звільнила 52 політичних в’язнів.
  • Водночас радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка вважає, що вивезення 52 в’язнів режимом Олександра Лукашенка не можна вважати звільненням, а скоріш депортацією.
