Франак Вячорка: вивезення 52 в’язнів режимом Олександра Лукашенка не можна вважати звільненням

На його думку, насправді це депортація. 

Франак Вячорка: вивезення 52 в’язнів режимом Олександра Лукашенка не можна вважати звільненням
Франак Вячорка
Фото: euromaidanpress.com

Вивезення 52 в’язнів режимом Олександра Лукашенка не можна вважати звільненням, повідомив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка в коментарі Суспільному.

“Правильно казати не звільнення, а депортація. Людей силою вивозять з країни”, – наголосив Вячорка.

Радник Тихановської додав, що опозиційний політик Микола Статкевич відмовляється виїжджати, втім режим Лукашенка намагається примусово витиснути його через кордон.

Франак Вячорка зауважив, що білоруська опозиція разом із міжнародними партнерами готувала прийом політв’язнів у Литві та США.

“Ми вдячні американцям, які зробили такий гуманітарний жест. Але розуміємо, що це небезпечна гра з Лукашенко, бо він ніколи не тримає своїх обіцянок”, – зазначив Вячорка.

Він повідомив, що частина політв’язнів потребує невідкладної медичної допомоги, для них підготували шелтери. Опозиція планує зібрати їхні свідчення для Міжнародного кримінального суду. У ньому вже розглядається справа проти Лукашенка, зокрема щодо масової примусової депортації населення.

Опозиціонер уточнив, що звільнено лише близько 4% від усіх ув’язнених у Білорусі.

“Без припинення репресій Лукашенко братиме нових заручників, і зачароване коло повторюватиметься знову і знову. Не варто підозрювати Лукашенка в гуманності - він користується цим, щоб легімітизувати себе”, - додав Франак Вячорка, і нагадав, що останніми місяцями у білоруських в’язницях щомісяця гинув щонайменше один-два політв’язні.

У Мінську відбулася зустріч між самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога — Джоном Коулом і того ж дня влада республіки звільнила 52 політичних в’язнів.
