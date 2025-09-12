Данія запускає новий проєкт для підтримки стійкості України на 375 мільйонів євро

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен оголосив про запуск нового проєкту для підтримки стійкості України Ukraine Transition Programme на 375 млн євро.

Про це глава МЗС Данії заявив на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу у Києві, пише Укрінформ.

"Ми представляємо цю нову програму, яка насправді є найбільшою та найамбітнішою програмою для країни в історії данської підтримки розвитку. Її бюджет становить 375 мільйонів євро. Мета цієї програми дуже чітка: посилити стійкість та здатність України задовольняти нагальні базові потреби свого населення, підтримати "зелений" перехід та покращити рамкові умови для розвитку приватного сектору, а також сприяти демократичним та інституційним реформам, необхідним для вступу до ЄС, що є пріоритетом під час головування Данії", – наголосив Расмуссен.

Уряд Данії продовжить забезпечувати тісну співпрацю данських оборонних компаній з українськими та заохочуватиме збільшення їхньої присутності в Україні. Також Данія заохочуватиме українських оборонних компаній засновувати виробництво на її території.

“Я думаю, що ми мали великий прорив позаминулого тижня, коли Firepoint оголосила про створення виробничих ліній у Данії. Насправді, ми ведемо діалог з багатьма українськими компаніями. ...Не називатиму жодних цифр, але передбачаю, що інші підуть шляхом, проторованим Firepoint. І це буде на користь обом нашим країнам”, – зазначив Расмуссен.