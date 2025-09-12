Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський і глава МЗС Данії обговорили ініціативу PURL і спільне виробництво зброї

Говорили і про напад Росії на Польщу дронами.

Володимир Зеленський і міністром закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.

За словами глави держави, вони говорили про подальшу підтримку України, зокрема, продовження оборонної допомоги, участь Данії в ініціативі PURL, спільне виробництво зброї, а також підтримку нашої держави на шляху до членства в ЄС. 

«Говорили й про напад Росії на Польщу дронами. Найкращою відповіддю на агресію має стати спільне посилення протиповітряної оборони та створення надійного повітряного щита над Європою. Також маємо посилювати санкційний тиск на Росію. Очікуємо якнайшвидшого ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзу», - наголосив Зеленський.
