Зеленський і глава МЗС Данії обговорили ініціативу PURL і спільне виробництво зброї

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном.
За словами глави держави, вони говорили про подальшу підтримку України, зокрема, продовження оборонної допомоги, участь Данії в ініціативі PURL, спільне виробництво зброї, а також підтримку нашої держави на шляху до членства в ЄС.
«Говорили й про напад Росії на Польщу дронами. Найкращою відповіддю на агресію має стати спільне посилення протиповітряної оборони та створення надійного повітряного щита над Європою. Також маємо посилювати санкційний тиск на Росію. Очікуємо якнайшвидшого ухвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзу», - наголосив Зеленський.
- Раніше цього місяця Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен говорили про розширення данської моделі для нарощування українського виробництва дронів. Також лідери обговорили реалізацію домовленостей щодо українсько-данського виробництва зброї.