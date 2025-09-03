Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Головна

Зеленський і прем’єрка Данії обговорили розширення данської моделі фінансування української «оборонки»

Також лідери говорили про реалізацію домовленостей щодо українсько-данського виробництва зброї. 

Зеленський і прем’єрка Данії обговорили розширення данської моделі фінансування української «оборонки»
Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на двосторонній зустрічі обговорили продовження оборонної підтримки нашої держави.

Як ідеться на сайті глави держави, ішлося про розширення данської моделі для нарощування українського виробництва дронів, яка довела свою ефективність і збільшила можливості ОПК України. Також лідери обговорили реалізацію домовленостей щодо українсько-данського виробництва зброї. 

В ОПУ наголосили, що Данія стала першою країною, яка відкрила спільні з Україною заводи, де виготовляють озброєння. Зеленський і Фредеріксен говорили про поглиблення такого партнерства.

Крім того, лідери приділили увагу розвитку програми PURL. Глава держави подякував Данії за участь у цьому інструменті. Станом на зараз країни – члени НАТО вже виділили понад 2 млрд дол. на закупівлю американської зброї.

  • «Данська модель», яка запрацювала у 2024 році, дає змогу залучати фінанси від партнерів саме в українське оборонне виробництво. За рік змогли залучити майже мільярд доларів.
﻿
