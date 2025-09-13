РФ атакувала ударними дронами Краматорськ, є поранена

"Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА. Із застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста. Поранено дівчину 2006 р. н. – госпіталізована", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

