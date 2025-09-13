Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала ударними дронами Краматорськ, є поранена

Окупанти завдали ударів по трьох АЗС міста.

РФ атакувала ударними дронами Краматорськ, є поранена
Фото: Краматорська міська рада

Росіяни атакували ударними дронами місто Краматорськ Донецької області, унаслідок чого поранено 19-річну дівчину.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

"Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА. Із застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста. Поранено дівчину 2006 р. н. – госпіталізована", — ідеться у повідомленні.

Фото: Краматорська міська рада
