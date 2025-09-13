РФ атакувала ударними дронами Краматорськ, є поранена

Росіяни атакували ударними дронами місто Краматорськ Донецької області, унаслідок чого поранено 19-річну дівчину.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
"Краматорськ зазнав ворожої атаки БпЛА. Із застосуванням трьох ударних БпЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста. Поранено дівчину 2006 р. н. – госпіталізована", — ідеться у повідомленні.
- Унаслідок обстрілу міста Костянтинівка Донецької області загинули щонайменше троє цивільних, семеро зазнали поранень.