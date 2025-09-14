Генштаб: причиною пошкодження залізниці на Київщині стала детонація боєприпасів у поїзді

У ніч на 14 вересня у Київській області сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Про це повідомили Суспільному у Генштабі ЗСУ.

"Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені", ідеться у повідомленні.

На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації. У Генштабі додали, що причину встановить розслідування та службова перевірка.