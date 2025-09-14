Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Генштаб: причиною пошкодження залізниці на Київщині стала детонація боєприпасів у поїзді

Причину детонації розслідування та службова перевірка.

Генштаб: причиною пошкодження залізниці на Київщині стала детонація боєприпасів у поїзді
Фото: Суспільне

У ніч на 14 вересня у Київській області сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Про це повідомили Суспільному у Генштабі ЗСУ.

"Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони — відчеплені", ідеться у повідомленні.

На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації. У Генштабі додали, що причину встановить розслідування та службова перевірка.

  • Уранці Київська ОВА повідомляла, що у Фастівському районі сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру.
